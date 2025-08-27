Постріл не в ногу, а в пах: військові реагують на дозвіл уряду на перетин кордону чоловікам до 22 років

Уряд дозволив чоловікам до 22 років перетинати кордон. У соціальних мережах думки щодо цього рішення розділилися. Дехто, переважно військові, побоюються, що це погіршить обороноздатність країни, та закликають заохочувати молодь долучатися до війська, а інші вважають, що дозвіл на виїзд навпаки мотивуватиме залишатися в Україні, інформує hromadske.

Так, бас-гітарист гурту «Діти інженерів» Сергій Пухов, який мобілізувався влітку 2024 року, назвав дозвіл на виїзд молодих чоловіків «навіть пострілом не в ногу, а в пах».

Командир батальйону «Дніпро 1» Юрій Береза в етері телеканалу «Київ24» розкритикував рішення уряду, заявивши про потребу мобілізації з 18 років як хлопців, так і дівчат.

«Я завжди приводжу у приклад Ізраїль. Хто втік за кордон, той не має права ні на які державні посади, не має права на бізнес, не має права на всі блага, які дозволяють громадянам бути громадянами», — сказав він.

Військовий Микола Ворошнов також висловив думку, що Україні потрібно «омолоджувати армію».

«Я проти того, щоб п’ятдесятирічні дідугани місяцями, безвилазно, намагались утримувати позицію в посадці, а 21-річні українські здорові хлопці працювали на будові в Чехії», — написав він.

Письменник і військовий Дмитро Вовнянко вважає, що рішення уряду є «піаром» влади та спробою «позбутися всього вибухового елементу» потенційних протестів.

Водночас банківська юристка, яка веде блог про економіку, Олеся Михайленко припустила, що уряд бажає затримати виїзд за кордон хлопців 16-17 років.

«[Логіка така]: батьки відкладають виїзд, дитина вступає в український ВНЗ, формує соціальні зв’язки, менш ймовірно захоче виїхати у 22. Діти, які вже виїхали більш ймовірно приїдуть провідати й можуть передумати знову їхати [за кордон]», — пояснила вона.

Громадський діяч та співавтор YouTube-каналу «Останній капіталіст» Валентин Краснопьоров зауважив, що вважає «рішення [радше] позитивним, ніж ні».

«По-перше, ті які в Україні до 22 років, могли виїхати раніше і не виїхали. Тож очікувати масового виїзду навряд чи варто. Хіба може кому 21. Бо вони не виїжджали в час, коли більшість думала, що війна завершиться швидко», — зазначив Краснопьоров.

Він, як і Михайленко, також вважає, що зараз важливо мотивувати залишатися у країні тих, кому 14-16 років.

З ними погоджується викладач Українського католицького університету Віталій Руденкий. За його словами, є школи, де з 10 до 11 класу не доходить 70% дітей, оскільки батьки їх вивозять з країни.

«Є дві війни. Нинішня гаряча і демографічна. Росія витіснила Річ Посполиту демографічно. Десь такий трюк вона зараз робить з нами — вбиваючи чи витісняючи людей за межі України. Якщо нічого не зміниться, то буде за щастя, якщо у 2050-му тут житиме 20 млн українців», — написав він.

Ексдепутат Віктор Уколов погоджується з тими, хто бачить у дозволі безперешкодного виїзду чоловіків 18-22 років - спробу влади позбутися потенційних революціонерів. «Ми самі такими були в 1989-1990рр - молоді нічого втрачати, окрім ... майбутнього. І влада, як виявилось, серед сучасної молоді втратила авторитет, її зневажають так, як колись зневажали ми лицемірно-бравих комсомольців і комуняк. Тож тепер молоді люди можуть виїжджати, але чому до 22 років, а не до 25-ти? Відповідь може критись у реальному прогнозуванні тривалості війни. Припускаю, за негативним прогнозом влади, мобілізаційний потенціал ще буде гостро потрібен протягом 2 років. Тому старші 22 років можуть знадобитися ЗСУ для захисту України. Усвідомлювати це важко навіть мені, а ще турбує - а якщо це не найгірший з прогнозів?» - написав Уколов.

Ну, а популярний письменник Артем Чапай ставить запитання: «Фб нагадав: сьогодні 3.5 року в ЗСУ. Що там по заміні? По термінах служби? Ага».

Нагадаємо, напередодні уряд оновив порядок перетину державного кордону, дозволивши чоловікам віком від 18 до 22 років безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану.

У Державній прикордонній службі зазначили, що для виїзду чоловікам потрібно мати військово-облікові документи в паперовій або електронній формі.