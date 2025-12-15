Нова тенденція: українки масово йдуть до рекрутингових центрів ЗСУ

Кількість жінок, які звертаються до рекрутингових центрів Збройних сил України, стабільно зростає і в окремих напрямках майже дорівнює кількості чоловіків. Про це повідомив старший офіцер відділення взаємодії зі ЗМІ 1-го Центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ Ілля Абель в ефірі телемарафону.

За його словами, зростання кількості звернень від жінок перетворилось на сталу тенденцію. Вони демонструють високу мотивацію до служби, прагнення бути корисними державі та долучатися до захисту країни. Рекрутери вже фіксують майже однакову активність чоловіків і жінок, які звертаються до центрів рекрутингу.

Водночас жінок приваблюють і практичні аспекти служби — можливості професійного розвитку, стабільне грошове забезпечення та перспективи кар’єрного зростання. У ЗСУ службу дедалі частіше розглядають як можливість самореалізації та соціального ліфта.

Найчастіше жінки обирають спеціальності, пов’язані з їхньою цивільною освітою та попереднім досвідом — кадрову роботу, психологію, фінанси, діловодство та комунікації. Водночас зростає інтерес і до технічних напрямів, зокрема до роботи з безпілотними системами.

Крім того, у ЗСУ зростає потреба у перекладачах у зв’язку зі збільшенням кількості іноземців, які проходять службу в українській армії. Рекрутери також відзначають бум інтересу до професії операторів безпілотників.

