Уряд опублікував постанову про виїзд за кордон чоловіків 18-22 років

Кабінет Міністрів дозволив виїжджати за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років включно.

Про це йдеться в опублікованій постанові.

Перед цим народний депутат Олексій Гончаренко опублікував непідписану постанову Кабінету Міністрів, де стверджувалося, що перетинати кордон під час воєнного стану зможуть чоловіки віком до 22 років, тобто віком 18-21 рік.

Хоча напередодні представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук зазначав, що в постанові буде йтися про юнаків віком від 18 до 22 років включно. Відтак Гончаренко звинуватив урядовців в обмані. А пізніше додав, що постанову переписали, аби вона охоплювала чоловіків до 22 років включно.

Що треба для виїзду?

Для перетину кордону необхідно мати:

паспортний документ, що дає право на виїзд за кордон;

військово-обліковий документ (зокрема в електронній формі), який пред’являється на вимогу представника Державної прикордонної служби.

Однак ця норма не поширюється на людей, які обіймають визначені посади в органах державної влади, державних органах та органах місцевого самоврядування. Такі посадовці можуть виїжджати за кордон лише у службове відрядження.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко казала, що рішення поширюється також на молодих чоловіків, які проживають за кордоном: «Це рішення стосується також громадян, які з різних причин опинились за кордоном. Ми хочемо, щоб українці максимально зберігали звʼязки з Україною».

Зміни набирають чинності наступного дня після офіційного опублікування постанови.

12 серпня президент Володимир Зеленський розповів, що запропонував уряду та військовому командуванню опрацювати можливість спрощення перетину державного кордону для молодих українців. За його словами, це «позитивна, правильна історія», яка допоможе молодим українцям зберегти звʼязки з Україною та реалізуватися в навчанні передусім в Україні.

Окрім урядової постанови, виїзд молодих чоловіків пропонують врегулювати законопроєктами. До Верховної Ради внесли два документи, які пропонують дозволити виїжджати молодим чоловікам. Так, один законопроєкт передбачає дозвіл на виїзд для людей 18-22 років, а інший відкриває таку можливість для чоловіків віком до 25 років.

Зараз у зв’язку з дією воєнного стану та загальною мобілізацією в Україні чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено виїжджати за кордон. Однак для певних категорій діють винятки, зокрема для людей з інвалідністю, багатодітних батьків, волонтерів, водіїв-чоловіків, які допомагають перевозити гуманітарні вантажі.