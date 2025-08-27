На кордоні з Румунією знайшли скелети двох чоловіків

Минулої ночі прикордонники відділення прикордонної служби "Велятино" Мукачівського загону виявили рештки людини.

Під час патрулювання українсько-румунської ділянки кордону в районі гори Фрасин наряд натрапив на фрагменти людського скелета, який, ймовірно, був пошкоджений дикими тваринами. Причину загибелі людини встановлюватимуть експерти, повідомляє ДПСУ.



Поряд з людськими кістками прикордонний наряд знайшов фрагменти одягу, документи, камуфльований рюкзак та сумку. Документи належали 36-річному уродженцю Луганської області, якого прикордонники затримували у листопаді 2023 року. Тоді за спробу незаконно потрапити в Румунію Хустський районний суд присудив йому штраф.



Днями людський скелет виявили в горах прикордонники відділу "Шибени" в Івано-Франківській області. Жодних документів, які б дозволили ідентифікувати цю особу, не було.

