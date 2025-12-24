Прикордонники Румунії затримали українок, які сховали 60 тис. доларів у взутті

Румунські прикордонники викрили двох громадянок України, які намагалися таємно перемістити через кордон значну суму готівки без офіційного декларування. Жінки виявили неабияку винахідливість, проте не змогли пройти поглиблену перевірку на митниці. Про це повідомила Прикордонна поліція Румунії.

Подія сталася вранці 23 грудня 2025 року на пункті пропуску "Порубне — Сірет". Дві українки віком 43 та 52 роки перетинали кордон пішки. Під час проходження контролю у прикордонників виникли "обґрунтовані підозри", через що жінок запросили на додатковий огляд. Під час обшуку з’ясувалося, що кожна з них заховала у своєму взутті по 30 тис. доларів.

Загалом у взутті мандрівниць було виявлено 60 тис. доларів США. Згідно з європейським та румунським законодавством, обов’язковому письмовому декларуванню підлягає будь-яка сума готівки, що перевищує 10 тис.євро (або еквівалент в іншій валюті).

Оскільки жінки намагалися приховати кошти від митного контролю, їхні дії було кваліфіковано як порушення правил транскордонного переміщення валюти.

Наслідки для порушниць виявилися суворими:

Конфіскація: Усі виявлені кошти були вилучені у межах слідчих дій до з’ясування їхнього походження.

Штраф: Кожну з жінок оштрафували на 4 000 румунських леїв (приблизно 39 300 грн).

Румунські органи правопорядку нагадують, що спроби приховати готівку замість її законного декларування призводять не лише до штрафів, а й до повної втрати коштів, якщо власник не зможе довести легальність їхнього походження в суді.