СБУ та Нацполіція викрили 12-х організаторів «ухилянтських схем» у різних регіонах України

Військова контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція ліквідували нові схеми ухилення від мобілізації і затримали 12-х організаторів оборудок у різних областях України.

За гроші ділки переправляли військовозобов’язаних за кордон поза пунктами пропуску або оформлювали їм фіктивні документи для зняття з військового обліку.

Так, на Волині затримано провідника на одному з поїздів міжнародних рейсів, який разом зі своїм спільником ховав призовників у пасажирських вагонах.

У такий спосіб ухилянти сподівалися «проскочити» через прикордонний контроль та виїхати за межі України.

У Києві затримано 33-річного безробітного, який вдома відкрив підпільну типографію, де виготовляв довідки про «погане» здоров’я та продавав їх військовозобов’язаним.

Також у столиці затримано киянина, який організував «трансфер» ухилянтів до Одещини, звідки їх мали провести лісовими стежками до невизнаного Придністров’я.

У Вінниці затримано 51-річного ділка, який через свого родича в ТЦК «списував» призовників з військового обліку на підставі фіктивних діагнозів.

На Рівненщині правоохоронці викрили 20-річного місцевого, який проклав маршрут втечі ухилянтів до Євросоюзу поза прикордонними пунктами пропуску.

У Львові затримано ще двох фігурантів, які за допомогою спільника у ТЦК безпідставно «викреслювали» ухилянтів з військово-облікових реєстрів нібито за станом здоров’я.

На Буковині затримано 53-річного ділка, що «підказував» чоловікам призовного віку шляхи втечі через лісисту місцевість до сусідньої країни ЄС.

В Одесі затримано двох місцевих жителів, які намагалися виявити «прогалини» на держкордоні, щоб нелегально переправляти призовників за межі України.

На Кіровоградщині викрили 48-річну фігурантку, яка маючи другу групу інвалідності, за гроші укладала шлюби з ухилянтами та виїжджала з ними за кордон. Потім вона їх там залишала, поверталась в Україну і підшукувала нових клієнтів. Вартість "послуги" становила 10 тис. доларів США.

Наразі всім затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через держкордон України);

▪️ ч. 3ст. 369-2 (зловживання впливом);

▪️ ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше стало відомо, що на Одещині військові й цивільні заробляли на ухилянтах мільйони.