Скільки коштує зібрати дитину до школи: батьківські підрахунки 2025

До початку нового навчального року залишилися лічені дні, тож багато батьків уже активно готуються до 1 вересня. Як показує досвід, підготовка до школи — це не тільки приємні клопоти, а й значні фінансові витрати. Скільки ж коштує зібрати школяра цього року та на що звернути увагу?

Вартість мінімального набору

Загальна вартість базового набору шкільного приладдя у 2025 році становить близько 1 027 гривень. Ця сума включає:

Рюкзак — від 520 грн

Пенал — від 15 грн

Щоденник — від 24 грн

Набір зошитів (5 шт.) — від 90 грн

Набір ручок — від 11 грн

Кольорові олівці — від 31 грн

Набір лінійок — від 22 грн

Обкладинки для книг та зошитів — від 8 грн

Настільний набір (ножиці, степлер, скотч тощо) — від 90 грн

Гумка — від 4 грн

Ціни на шкільне приладдя цього року майже не змінилися порівняно з минулим. Хоча деякі позиції подорожчали, інші стали дешевшими, але загалом вартість залишилася приблизно на тому ж рівні.

Додаткові витрати

Слід врахувати, що 1 027 гривень — це лише мінімальний набір канцтоварів. До загальної суми варто додати й інші, не менш важливі витрати:

Шкільна форма та одяг. Для уроків, що проходять офлайн, необхідний повсякденний одяг, а також спортивна форма для занять фізкультурою.

Гаджети. Все частіше дітям потрібні додаткові технічні засоби для навчання, як-от планшет чи ноутбук.

Додаткові зошити. У залежності від класу, протягом року батькам доводиться купувати робочі зошити та альбоми для малювання, а також зошити для практичних робіт.

Крім того, першокласники можуть отримати державну допомогу 5 000 гривень за програмою «Пакунок школяра», що допоможе суттєво зменшити фінансове навантаження на родину.

Підсумок

Зібрати дитину до школи — завдання, що потребує ретельного планування бюджету. Хоча ціни на базове приладдя залишились стабільними, повна сума витрат буде значно вищою з урахуванням одягу, гаджетів та інших додаткових потреб.

