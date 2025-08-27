Скільки коштує зібрати дитину до школи: батьківські підрахунки 2025

До початку нового навчального року залишилися лічені дні, тож багато батьків уже активно готуються до 1 вересня. Як показує досвід, підготовка до школи — це не тільки приємні клопоти, а й значні фінансові витрати. Скільки ж коштує зібрати школяра цього року та на що звернути увагу?
Вартість мінімального набору
Загальна вартість базового набору шкільного приладдя у 2025 році становить близько 1 027 гривень. Ця сума включає:
-
Рюкзак — від 520 грн
-
Пенал — від 15 грн
-
Щоденник — від 24 грн
-
Набір зошитів (5 шт.) — від 90 грн
-
Набір ручок — від 11 грн
-
Кольорові олівці — від 31 грн
-
Набір лінійок — від 22 грн
-
Обкладинки для книг та зошитів — від 8 грн
-
Настільний набір (ножиці, степлер, скотч тощо) — від 90 грн
-
Гумка — від 4 грн
Ціни на шкільне приладдя цього року майже не змінилися порівняно з минулим. Хоча деякі позиції подорожчали, інші стали дешевшими, але загалом вартість залишилася приблизно на тому ж рівні.
Додаткові витрати
Слід врахувати, що 1 027 гривень — це лише мінімальний набір канцтоварів. До загальної суми варто додати й інші, не менш важливі витрати:
-
Шкільна форма та одяг. Для уроків, що проходять офлайн, необхідний повсякденний одяг, а також спортивна форма для занять фізкультурою.
-
Гаджети. Все частіше дітям потрібні додаткові технічні засоби для навчання, як-от планшет чи ноутбук.
-
Додаткові зошити. У залежності від класу, протягом року батькам доводиться купувати робочі зошити та альбоми для малювання, а також зошити для практичних робіт.
Крім того, першокласники можуть отримати державну допомогу 5 000 гривень за програмою «Пакунок школяра», що допоможе суттєво зменшити фінансове навантаження на родину.
Підсумок
Зібрати дитину до школи — завдання, що потребує ретельного планування бюджету. Хоча ціни на базове приладдя залишились стабільними, повна сума витрат буде значно вищою з урахуванням одягу, гаджетів та інших додаткових потреб.
Автор: Галина Роюк