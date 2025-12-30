Де в Україні народжується найбільше дітей: рейтинг регіонів

Міністерство юстиції України оприлюднило дані щодо народжуваності в країні за минулий рік. Згідно зі статистикою, столиця впевнено тримає першість серед усіх регіонів.

Рейтинг регіонів за кількістю новонароджених у 2024 році:

Київ — 19,7 тисячі дітей. Львівська область — 7,9 тисячі дітей. Дніпропетровська область — 6,9 тисячі дітей.

Загальні демографічні виклики

Попри лідерство столиці, загальна ситуація в Україні залишається складною. За минулий рік народжуваність у країні скоротилася на 95,3 тисячі дітей, що становить 35%. У Києві показники 2024 року порівняно з довоєнним 2021 роком зменшилися майже на 10 тисяч новонароджених (33,5%).

За словами заступника голови КМДА Валентина Мондриївського, негативна тенденція почалася ще до повномасштабного вторгнення, проте війна та міграція значно посилили ці процеси.

Наслідки для системи освіти

Зменшення кількості дітей безпосередньо впливає на сферу дошкільної освіти. За період з 2020 по 2024 рік кількість вихованців у дитсадках України скоротилася майже на 30%, а в Києві цей показник сягнув 33%.

Валентин Мондриївський наголосив, що місто має заздалегідь готуватися до довгострокових наслідків демографічних прогнозів, підтримуючи мережу закладів освіти. Наразі до комунальних садочків Києва щодня приходять понад 40 тисяч дітей — це близько 60% від офіційно зарахованих. Цікаво, що під час повномасштабної війни фактичне щоденне відвідування зросло на 10%, що свідчить про довіру батьків до безпекових умов у закладах.

Стабільність мережі дитсадків Києва

Столиці вдалося не лише зберегти наявну мережу закладів, а й відновити роботу тих, що тривалий час не функціонували. Якщо 1 червня 2022 року в очному форматі працювали лише 35 садочків (800 вихованців), то сьогодні до закладів подано вже 62 тисячі заяв.

Одним із прикладів відновлення інфраструктури стало відкриття у червні цього року садочка № 206 в Оболонському районі, який запрацював після повної реконструкції.