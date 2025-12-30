Литва готує мости на кордоні з Росією та Білоруссю до підриву в разі нападу

Литва проводить інженерні роботи поблизу кордону з Росією та Білоруссю, зокрема готує окремі мости до можливого підриву у разі збройного нападу. У Збройних силах наголошують, що йдеться про планові довгострокові оборонні заходи.

Як повідомляє литовський суспільний мовник LRT, роботи одночасно тривають на кількох мостах у прикордонних районах. Місцеві жителі звернули увагу на активність техніки, після чого військові пояснили, що заходи були узгоджені ще в липні минулого року в межах програми укріплення кордону.

За інформацією армії, інженерні роботи пов’язані з підготовкою Балтійської лінії оборони вздовж східних рубежів країни. Згідно з планом, мости обладнують спеціальними конструкціями, які у разі необхідності дадуть змогу швидко закріпити вибухові матеріали.

У Збройних силах зазначили, що мости й дороги відбирають з урахуванням природних перешкод та їхнього стратегічного значення в загальній системі оборони держави. У разі конфлікту це дозволить оперативно зруйнувати інфраструктуру та ускладнити пересування потенційних сил противника. Подібну практику десятиліттями застосовує Фінляндія, яка має спільний кордон з Росією завдовжки 1340 кілометрів.

Литовські військові також повідомили, що поблизу кордону вже облаштовано кілька десятків місць для зберігання протитанкових та інших інженерних загороджень. Паралельно ведуться роботи з висадження дерев для маскування і захисту ключових доріг, а також з поглиблення зрошувальних канав, які за потреби можуть виконувати роль траншей і додаткових протитанкових бар’єрів.