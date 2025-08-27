﻿
Дайджест

Ранковий дайджест ForUА: атаки РФ, економічний тиск Трампа, «добрі дрони» у Ростові, переговори Віткоффа та заручини Тейлор Свіфт

27 серпня, дайджест новин від редакції ForUА

  • Росія завдала ударів по об’єктах енерго- та газотранспортної інфраструктури на Сумщині, Полтавщині, Донеччині, Чернігівщині, Харківщині  та в Запоріжжі, — Міненерго.
  • Трамп  погрожує можливістю «економічної війни» щодо Росії в разі відсутності прогресу. " Я розглядаю серйозні кроки на випадок, якщо темп врегулювання в Україні мене не влаштує", — Трамп.
  • Добрі дрони атакували Ростов. У місті спалахнула пожежа, — місцеві ЗМІ. Мешканці міста повідомляють, що перед вибухом було чутно «звук мопеда протягом 4 секунд», після чого стався яскравий спалах і сильний вибух, від якого задрижали шибки.
  • Віткофф зустрінеться з представниками України, щоб обговорити мирну угоду. За словами Віткоффа, він щодня контактує з представниками Росії і вважає, що кінець війни "вже близький" завдяки зусиллям Трампа.

  • Від 5 до 10 років вʼязниці загрожуватимуть військовим за непокору наказу командира, — законопроєкт. Нардепи пропонують лишити суд можливості призначити більш м’яке покарання чи іспитовий строк.

  • Для виїзду за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років включно потрібен буде військово-обліковий документ, — ДПСУ.

  • Найзаможніша співачка світу Тейлор Свіфт оголосила про заручини. 35-річна зірка повідомила, що виходить заміж за гравця команди Kansas City Chiefs Тревіса Келсі.

  • Українці за 3 роки поповнили бюджет Польщі майже на $28 млрд, — «Скільки.info». Офіційні дані свідчать, що з цієї суми понад $12,8 млрд надійшло у вигляді податків, тоді як витрати польського уряду на допомогу біженцям становили до $4,1 млрд.

  • Трамп переконав Орбана не блокувати вступ України до ЄС та скасувати заборону на європейську допомогу,Politico.

  • SpaceX Ілона Маска здійснила десятий тестовий запуск ракети Starship. Метою цього стала спроба подолати технічні проблеми, що виникали раніше, та досягти важливих етапів у створенні багаторазової ракети для польотів на Марс.

 

 Автор: Галина Роюк

Теги:

Трампатака рфвізит Віткоффа до Росіївиїзд чоловіків
