Ранковий дайджест ForUА: атаки РФ, економічний тиск Трампа, «добрі дрони» у Ростові, переговори Віткоффа та заручини Тейлор Свіфт

27 серпня, дайджест новин від редакції ForUА:

Віткофф зустрінеться з представниками України, щоб обговорити мирну угоду. За словами Віткоффа, він щодня контактує з представниками Росії і вважає, що кінець війни "вже близький" завдяки зусиллям Трампа.

Від 5 до 10 років вʼязниці загрожуватимуть військовим за непокору наказу командира, — законопроєкт. Нардепи пропонують лишити суд можливості призначити більш м’яке покарання чи іспитовий строк.

Для виїзду за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років включно потрібен буде військово-обліковий документ, — ДПСУ.

Найзаможніша співачка світу Тейлор Свіфт оголосила про заручини. 35-річна зірка повідомила, що виходить заміж за гравця команди Kansas City Chiefs Тревіса Келсі.

Українці за 3 роки поповнили бюджет Польщі майже на $28 млрд, — «Скільки.info». Офіційні дані свідчать, що з цієї суми понад $12,8 млрд надійшло у вигляді податків, тоді як витрати польського уряду на допомогу біженцям становили до $4,1 млрд.

Трамп переконав Орбана не блокувати вступ України до ЄС та скасувати заборону на європейську допомогу, — Politico.