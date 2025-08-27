Україна може отримати демілітаризовану зону під наглядом миротворців - Financial Times

За даними видання Financial Times, в рамках поточних мирних переговорів розглядається план безпеки для України, що передбачає створення демілітаризованої зони під наглядом нейтральних миротворців. Про це повідомляє газета, посилаючись на джерела, обізнані з перебігом обговорень.

Згідно з інформацією FT, ця зона має бути погоджена як з Києвом, так і з москвою.

Як стверджується, план передбачає трирівневу систему оборони для України:

Перша лінія: Українські війська, озброєні та навчені за стандартами НАТО, утримуватимуть укріплений кордон уздовж демілітаризованої зони.

Друга лінія: Група європейських сил стримування, за підтримки США, забезпечуватиме додатковий рівень оборони вглиб території України.

Ця схема є частиною ширших заходів, спрямованих на зміцнення безпеки України, одночасно уникаючи прямого конфлікту між силами НАТО та росією.

Раніше стало відомо, чому нова еліта РФ хоче продовження війни.