Згідно зі статтею в The Telegraph , у Росії з'явився «новий середній клас» , чий добробут безпосередньо залежить від продовження війни. Ця нова еліта формується переважно у промислових містах і регіонах, де війна забезпечила різке зростання зарплат і соціального статусу для робітників та військових родин.

Заробітки нової еліти

Солдати за контрактом отримують високі зарплати, бонуси та пільги, зокрема пріоритет для дітей при вступі до державних університетів.

Робітники, зайняті у виробництві військової продукції, заробляють у кілька разів більше, ніж до війни.

Ці фінансові вигоди роблять їх незацікавленими в поверненні до мирного часу, оскільки продовжувати війну для них вигідніше.

Економічні наслідки та майбутні ризики

Приплив готівки в найбідніші регіони Росії стимулював внутрішнє споживання та розвиток сфери послуг, а також підвищив соціальний статус місцевих жителів. Водночас експерти попереджають про можливу соціальну катастрофу після закінчення війни. Якщо фінансові стимули зникнуть, частина населення може опинитися у такому ж скрутному становищі, в якому вони були до бойових дій.

Російська влада активно підтримує цей стан, стимулюючи економіку через військову мобілізацію та контракти. За словами аналітиків, економічна вигода для цієї нової еліти робить завершення війни менш імовірним, попри міжнародні спроби домовитися про мир.

Раніше стало відомо, що у Росії вербують громадянок Африки для виробництва дронів, що атакують Україну