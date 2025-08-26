﻿
Полiтика

Наступні кілька тижнів будуть активними: Зеленський анонсував нові контакти з союзниками

Президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку до нових контактів із союзниками.

Про це глава держави повідомив у відеозверненні після наради з дипломатичною командою.

За словами Зеленського, очікується, що наступні кілька тижнів будуть активними у співпраці із країнами-партнерами.

– Дуже активно контактуємо з усіма нашими партнерами в Коаліції охочих. Різні рівні – і військовий, і політичний. На тижні будуть контакти з країнами Європи, які можуть бути майданчиками для розмови з росіянами. З нашого боку все буде готово, щоб війну закінчити, – сказав Зеленський.

За його словами, щоб тиснути на Росію, потрібні нові кроки, санкції і тарифи.

На думку Зеленського, РФ продовжує надсилати сигнали про ухилення від реальних перемовин.

Також глава держави заслухав доповідь очільника СБУ Василя Малюка.

– Українські активні операції, захисні наші операції – будемо все це продовжувати, інших варіантів ворог не залишає, – каже Зеленський.

Крім того, президент України обговорив із прем’єр-міністеркою підготовку до опалювального сезону.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Володимир Зеленськийвійна в УкраїніКоаліція охочихагресія рф
