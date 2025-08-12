Ілля Забарний став другим найдорожчим українським футболістом в історії, перейшовши у ПСЖ

Український захисник Ілля Забарний офіційно перейшов із "Борнмута" до французького гранда "Парі Сен-Жермен". 22-річний футболіст підписав із клубом довгостроковий контракт, розрахований до літа 2030 року, інформує ForUА.

За даними порталу Transfermarkt, сума трансферу склала 63 мільйони євро плюс бонуси. Це зробило перехід Забарного другим найдорожчим в історії українського футболу. Рекорд і далі належить Михайлу Мудрику, який у 2023 році перейшов у "Челсі" за 70 мільйонів євро.

Як повідомляє французьке видання L’Equipe, у свій перший сезон у ПСЖ Забарний зароблятиме 4,5 мільйона євро чистими.

Ілля Забарний приєднався до "Борнмута" в січні 2023 року, перейшовши з київського "Динамо". За минулий сезон він провів 39 матчів за англійську команду і допоміг їй посісти 9-те місце в Прем'єр-лізі.

