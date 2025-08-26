﻿
Війна

Площа, більша за Англію: в Україні заміновано чверть території

За даними експертів ООН, опублікованими у виданні The Guardian, близько 25% території України заміновано. Це становить площу, що перевищує територію Англії, і робить Україну однією з найнебезпечніших країн світу через масштаби мінної загрози.

За оцінками, по всій країні вже розкидано понад 1 мільйон мін. Крім того, на українській землі залишаються сотні тисяч нерозірваних боєприпасів: снарядів, ракет, гранат і мінометних мін, особливо в прифронтових і буферних зонах.

Величезна кількість вибухонебезпечних предметів становить серйозну загрозу для мирного населення, перешкоджає відновленню сільського господарства, критичної інфраструктури та поверненню людей додому. Розмінування таких масштабних територій вимагатиме значних зусиль, ресурсів і тривалого часу.

 Автор: Галина Роюк

