У Львові виявили масове поховання часів Другої світової

У Львові завершилася робота спільної українсько-польської експедиції, що займалася пошуком і ексгумацією жертв Другої світової війни. Про це 25 серпня повідомило Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.

Під час досліджень виявили братську могилу, в якій, за попередніми оцінками, можуть знаходитися останки близько 40 людей. До команди експедиції увійшли українські та польські судмедексперти, антропологи й історики.

Заступник міністра культури та стратегічних комунікацій Андрій Наджос зазначив, що ці роботи є символом для обох націй, які постраждали від тоталітарних режимів. Він підкреслив, що спільна експедиція демонструє готовність до діалогу та взаємної поваги, а також висловив вдячність львівській владі за підтримку.

Фахівці вже почали ідентифікацію знайдених решток. Остаточну кількість загиблих зможуть встановити після проведення експертиз, зокрема ДНК-аналізу. Серед знайдених у могилі артефактів — ґудзики від форми, військові знаки, зброя, шоломи та жетони з номерами. На одному з них навіть зберігся власноруч вибитий напис із прізвищем солдата.

