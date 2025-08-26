У Росії вербують громадянок Африки для виробництва дронів, що атакують Україну

Російські компанії заманюють молодих жінок з країн Африки, Латинської Америки та Південно-Східної Азії, обіцяючи їм «роботу мрії» та високі зарплати. Однак, за даними агентства Bloomberg, замість обіцяного, дівчата потрапляють на виробництво ударних безпілотників «Шахед» у російському місті Алабуга.

Південна Африка закликає громадян бути обережними

Уряд Південно-Африканської Республіки (ПАР) офіційно застеріг своїх громадян від привабливих пропозицій роботи в Росії, які активно поширюються в соціальних мережах. За даними розслідування Bloomberg, російська програма Alabuga Start вербує переважно жінок віком від 18 до 22 років.

Міністерство у справах жінок, молоді та осіб з інвалідністю при президенті ПАР наголосило, що ці вакансії не підтримуються урядом, і закликало молодих людей бути пильними. Зазначається, що до поширення цих пропозицій залучають навіть популярних інфлюенсерів, аби замаскувати справжні наміри.

Розслідування та повернення громадян

Міністерство закордонних справ ПАР вже розпочало розслідування, щоб перевірити можливі випадки вербування своїх громадян під фальшивими приводами. Очільник відділу публічної дипломатії МЗС Клейсон Моніела підтвердив, що відомство отримує повідомлення від постраждалих.

За його словами, одну жінку вже вдалося повернути додому після того, як вона звернулася до посольства ПАР у Москві і зрозуміла, що обіцянки, які їй давали, були неправдивими.

Російське посольство в ПАР відкидає ці звинувачення, стверджуючи, що не володіє інформацією про примусову працю. Однак уряд Південної Африки продовжує закликати своїх громадян до пильності, щоб уникнути подібних ситуацій.