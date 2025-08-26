Майже НАТО: які гарантії безпеки пропонують Україні

Попри те, що стратегічний курс України на повноправне членство в НАТО закріплено в Конституції, вступ до Альянсу наразі залишається під питанням. Основною перешкодою є побоювання деяких країн-членів щодо прямого конфлікту з Росією. За інформацією агентства Bloomberg, Київ розглядає інші варіанти гарантій безпеки.

Можливі сценарії захисту

Ініціатива Мелоні: захист, схожий на статтю 5 НАТО

Одним із варіантів є ініціатива прем’єр-міністра Італії Джорджії Мелоні, яка запропонувала надати Україні захист, схожий на статтю 5 НАТО, але без офіційного членства. Стаття 5 передбачає, що напад на одного члена є нападом на всіх, і решта союзників зобов'язані надати допомогу.

Згідно з планом Мелоні, Україна відмовиться від обговорення вступу до НАТО, що може стати компромісом для Росії. Натомість країни, які мають двосторонні угоди з Україною, зобов'язуються ухвалювати рішення про надання допомоги протягом 24 годин у разі нового нападу. Ця допомога може включати військову та економічну підтримку, а також нові санкції проти Росії.

Двосторонні оборонні угоди

Іншим варіантом є укладення двосторонніх оборонних угод з окремими країнами-членами НАТО. Такий договір міг би бути дуже ефективним зі США. Однак, як зазначає Bloomberg, Дональд Трамп навряд чи підтримає цю ідею.

Міжнародні миротворці

Також обговорюється можливість відправки миротворців. Франція та Велика Британія ініціювали створення «коаліції охочих», до якої вже приєдналися близько 30 країн. Ці «сили забезпечення безпеки» могли б діяти як миротворці після припинення бойових дій, а також допомагати у відбудові країни. Поки Трамп виключив участь американських наземних військ, але не заперечував проти повітряної підтримки.

Посилення української армії

Паралельно з цим союзники мають намір значно посилити українську армію, щоб дозволити Україні самій захиститися від майбутніх загроз.

Проблеми та перспективи

Усі ці варіанти стикаються з низкою проблем. Росія може не погодитися на подібні гарантії, особливо якщо вони передбачають присутність іноземних військ. Крім того, залишається незрозумілим, хто фінансуватиме такі ініціативи.

Основною перешкодою залишається відсутність перемир'я, яке могло б зафіксувати лінію фронту. Таким чином, питання гарантій безпеки для України все ще далеке від вирішення та потребує подальших обговорень.