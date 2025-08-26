Темпи просування військ РФ впали, але ворог просунувся на Запоріжжі, – DeepState

Збройні сили звільнили територію площею 3,19 кв. км поблизу села Новомихайлівка Мар’їнської міської громади Покровського району Донецької області.

Українські військові також зупинили наступ та відкинули сили противника в районі села Зелений Гай, що розташоване на межі Дніпропетровської та Донецької областей.

Про це повідомляє OSINT-проєкт DeepState.

Темпи просування російських військ знизилися

– Сили оборони України звільнили Новомихайлівку та відкинули противника у Зеленому Гаю. Ворог просунувся в Удачному та поблизу Соболівки, – йдеться у повідомленні.

Попри успіхи ЗСУ, фіксується й просування окупантів. Зокрема, в районі села Удачне на західній околиці Покровська, а також біля села Соболівка, розташованого на західних підступах до Куп’янська Харківської області.

Це створює небезпеку для автошляху, який з’єднує Куп’янськ із Харковом.

Аналітики DeepState зазначають, що за останні три дні темпи просування російських військ суттєво знизилися порівняно з попередніми періодами.

Так, у Запорізькій області площа російського контролю збільшилася на 12,01 кв. км, а “сіра зона” з невизначеним контролем – на 1,65 кв. км.

На території Харківської області та прилеглих районів Луганщини і Донеччини окупанти розширили контроль лише на 0,85 кв. км, тоді як у “сірій зоні” додалося 12,58 кв. км.

Вздовж адмінкордону Дніпропетровської та Донецької областей, у тому числі в районі Зеленого Гаю, на мапі не зафіксовано ані успішних атак ворога, ані його відкидання. Але збільшилася “сіра зона” на 5,75 кв. км.

Просування противника в Серебрянському лісництві, про яке раніше повідомлялося, майже припинилося.

Успіхи Збройних сил на інших напрямках

У Сумській області зафіксовано відкидання російських підрозділів – площа їхнього контролю скоротилася на 3,8 кв. км, а ЗСУ звільнили 3,15 кв. км.

Загалом за три доби окупанти збільшили підконтрольну територію на 9,06 кв. км (приблизно по 3 кв. км на день).

Натомість “сіра зона” розширилася на 20,63 кв. км (менше 7 кв. км на добу). За цей період українські військові звільнили 6,34 кв. км.

Для порівняння, минулого тижня площа окупації зростала в середньому на 16 кв. км щодоби, тоді як “сіра зона” скорочувалася приблизно на 2,5 кв. км на день.

ForUA нагадує, 24 серпня підрозділи ГУР Міноборони спільно з бійцями Третьої штурмової бригади провели наступальну операцію, в результаті якої російські війська були вибиті з Новомихайлівки.

За даними розвідки, ця атака стала для ворога несподіванкою. Росіяни втратили близько роти особового складу та змушені були перекидати резерви з інших ділянок фронту.