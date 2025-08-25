Путіну не подобається Зеленський, тому він не хоче з ним зустрічатися, - Трамп

Владімір Путін не хоче зустрічатися з президентом України Володимиром Зеленським, бо останній йому не подобається, вважає президент США Дональд Трамп.

Відповідаючи на запитання журналістів на пресконференції в понеділок, чому, на його думку, Путін так неохоче ставиться до потенційної зустрічі з Зеленським, Трамп відповів: "Тому що він йому не подобається, він йому не подобається".

Президент США також розповів, що обговорював з Путіним обмеження ядерної зброї. "Ракети, ядерна зброя – ми говоримо про багато різних речей. Ми говоримо про обмеження ядерної зброї, ми залучимо до цього Китай. У нас її найбільше, у Росії – друге місце, а у Китаю – третє, але Китай значно відстає, хоча через п'ять років він нас наздожене", - вважає Трамп.

Також він зазначив, що у нього "дуже добрі стосунки з Кім Чен Ином". "Багато людей скажуть: о, це жахливо. Ні, це добре. Насправді, колись я його побачу. Я з нетерпінням чекаю зустрічі з ним… Я знаю його краще, ніж будь-хто, майже, окрім його сестри. Його сестра знає його досить добре", - сказав президент США.

Як повідомлялося, перед цим Трамп розцінив війну між РФ та Україною як особистісний конфлікт та тим не менше заявив про намір його зупинити. "Росія та Україна - але це виявилось якимось великим особистим конфліктом, це одна з таких речей. Але ми це зрештою зупинимо, ми це теж зупинимо", - сказав він.