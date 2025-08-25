﻿
Трагедія на Київщині: 7-річний хлопчик застрелив 6-річну дівчинку

У місті Бориспіль сталася трагедія, внаслідок якої загинула 6-річна дівчинка. За даними поліції, дитина померла від вогнепального поранення, яке їй спричинив 7-річний хлопчик, граючись із мисливською рушницею свого батька.

За інформацією правоохоронців, 23 серпня близько 16:00 до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з будинків знайшли непритомну дівчинку з пораненням руки. На місце події негайно прибули поліцейські, які попередньо встановили, що 7-річний хлопчик разом із 6-річною сусідкою грався у своєму будинку. Хлопчик взяв до рук рушницю, що належала його батьку, та випадково вистрелив у бік дівчинки. Від отриманих травм дитина померла.

Поліція затримала батька хлопчика за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі Бориспільського районного управління поліції відкрили кримінальні провадження за кількома статтями:

  • Частина 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) — щодо обставин смерті дитини.

  • Стаття 166 Кримінального кодексу України (злісне невиконання обовʼязків по догляду за дитиною).

  • Стаття 264 Кримінального кодексу України (недбале зберігання вогнепальної зброї).

Наразі тривають слідчі дії для з'ясування всіх обставин трагедії.

Нагадаймо, раніше стало відомо, що в Італії вбили 6-річного українця на пішохідному переході, його органи підуть на донорство.

 Автор: Галина Роюк

