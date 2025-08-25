Трагедія на Київщині: 7-річний хлопчик застрелив 6-річну дівчинку

У місті Бориспіль сталася трагедія, внаслідок якої загинула 6-річна дівчинка. За даними поліції, дитина померла від вогнепального поранення, яке їй спричинив 7-річний хлопчик, граючись із мисливською рушницею свого батька.

За інформацією правоохоронців, 23 серпня близько 16:00 до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з будинків знайшли непритомну дівчинку з пораненням руки. На місце події негайно прибули поліцейські, які попередньо встановили, що 7-річний хлопчик разом із 6-річною сусідкою грався у своєму будинку. Хлопчик взяв до рук рушницю, що належала його батьку, та випадково вистрелив у бік дівчинки. Від отриманих травм дитина померла.

Поліція затримала батька хлопчика за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі Бориспільського районного управління поліції відкрили кримінальні провадження за кількома статтями:

Частина 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) — щодо обставин смерті дитини.

Стаття 166 Кримінального кодексу України (злісне невиконання обовʼязків по догляду за дитиною).

Стаття 264 Кримінального кодексу України (недбале зберігання вогнепальної зброї).

Наразі тривають слідчі дії для з'ясування всіх обставин трагедії.

