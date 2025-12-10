Поліціянти в Прилуках на смерть збили дитину на пішохідному переході

У місті Прилуки Чернігівської области патрульні поліціянти наїхали на двох людей на пішохідному переході. Унаслідок ДТП жінка зазнала травм, а дитина загинула.

Про це повідомила поліція Чернігівщини.

Нацполіція розпочала службове розслідування за фактом смертельної ДТП. За попередніми даними, наряд групи реагування патрульної поліції їхав на виклик на службовому автомобілі Mitsubishi Outlander з увімкненими проблисковими маячками.

Патрульні наїхали на двох пішоходів на регульованому пішохідному переході. Більше деталей ДТП поки не повідомлялося.

Поліціянтів нині відсторонено від служби. На місце ДТП виїхав заступник Голови Нацполіції Сергій Кобець та керівництво Департаменту головної інспекції Нацполіції.

Розслідуванням займатиметься Державне бюро розслідувань.