Ворожа ракетна атака по Одещині спричинила пожежу на іноземному судні

Російська армія завдала ракетного удару по Одещині, унаслідок чого в порту Чорноморськ загорілося турецьке судно. В результаті атаки одна людина отримала травми. Президент Володимир Зеленський назвав удар Росії безглуздим з військової точки зору та таким, що спрямований проти цивільного життя.

Про це повідомляє “Суспільне“.

Пожежа на судні виникла після серії вибухів, які пролунали в Одесі 12 грудня між 15:21 та 16:22. У цей проміжок Повітряні сили попереджали про загрозу балістичного озброєння з півдня, а потім фіксували дві швидкісні цілі у напрямку Чорноморськ.

За попередніми даними, у ході подій одна людина отримала травми. Інформація про витік або забруднення повітря хімічними речовинами не фіксується.

У соціальних мережах опубліковані фото судна, яке горить у порту. Повідомляють, що постраждале судно є турецьким і перевозило електрогенератори.

Президент Володимир Зеленський прокоментував ракетний удар Росії по регіону, наголосивши, що він не має жодного військового сенсу та спрямований виключно на руйнування цивільної інфраструктури.

“Сьогодні російська армія завдала ракетного удару по нашій Одещині, минулої ночі була й російська атака на енергетику Одеси. Свого часу ми говорили про ситуацію в цьому місті, про людей Одеси з Президентом Трампом”, – сказав Володимир Зеленський.

Президент додав оцінку цілям удару та його наслідкам для цивільного життя.

“Сьогоднішній російський удар, як і багато інших подібних ударів, не мав і не міг мати жодного воєнного сенсу. Було пошкоджене цивільне судно в порту Чорноморськ. Це ще раз доводить, що росіяни не тільки не сприймають достатньо серйозно шанс на дипломатію, який є зараз, але й продовжують війну саме на знищення нормального життя в Україні”, – сказав Володимир Зеленський.

Президент також наголосив на важливості міжнародної реакції та підтримки України.

“Важливо, щоб у таких умовах у світу залишались правильні орієнтири: хто затягує цю війну і хто намагається її закінчити миром, хто використовує балістику проти цивільного життя і хто завдає ударів саме по таких цілях, які впливають на російську машину війни. Я дякую всім у світі, хто старається поширювати реальну інформацію і хто не дозволяє російській пропаганді впливати на політичні рішення”, – сказав Володимир Зеленський.

За словами Президента, у Одесі та Чорноморську робиться все для захисту життя мешканців, як і в інших містах, що постраждали від обстрілів.

“Зараз в Одесі та Чорноморську робиться все для захисту життя. Так само, як у Харкові, Сумах, Херсоні, Запоріжжі та містах нашої Донеччини. І треба, щоб у Москві перестало домінувати бажання воювати, а це залежить виключно від того, як світ реагує на російські дії”, – сказав Володимир Зеленський.

“Дякую всім, хто з Україною! Дякую кожному, хто продовжує тиснути на Росію заради досягнення справжнього миру”, – сказав Володимир Зеленський.

Наразі органи місцевої влади та рятувальні служби продовжують гасіння пожежі та зʼясовують обставини удару. Уточнюються масштаби пошкоджень портової інфраструктури та причини поранення.