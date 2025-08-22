В Італії вбили 6-річного українця на пішохідному переході, його органи підуть на донорство

У лікарні італійської Падуї помер 6-річний український біженець, на ім’я Владислав, якого разом із його мамою збила машина. Після смерти він стане донором органів.

Про це пишуть ANSA та місцеве Il Mattino di Padova.

На момент аварії хлопчик сидів у дитячому кріслі на велосипеді мами, яка переходила дорогу пішохідним переходом. Після цього їх збив автомобіль. Жінка залишилася живою, а найтяжчих травм зазнала дитина — удар відкинув Владислава на кілька метрів, перш ніж він, уже непритомний, упав на асфальт.

Хлопчика намагалися врятувати у відділенні дитячої реанімації лікарні Падуї, але лікарі діагностували йому смерть мозку, тож останнім часом його життя підтримували лише штучні апарати.

Нині лікарі чекають на приїзд до Падуї старшого брата Владислава, який на момент аварії перебував у Болгарії, щоб той міг попрощатися з хлопчиком. Одразу після цього дитину планують відключити від апаратів життєзабезпечення, а його органи пожертвують тим пацієнтам, які їх потребують.

Владислав, як і його мама та брат, були біженцями з Одеси, де російський обстріл знищив їхній будинок. До Італії вони приїхали менш ніж місяць тому, і разом з іншими сім’ями жили в колишньому будинку священника, який перетворили на центр приймання біженців.

Місцева прокуратура вже порушила справу про вбивство на дорозі. Нині слідчі переглядають записи з камер відеоспостереження в цьому районі, щоб відтворити обставини аварії.