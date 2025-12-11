﻿
Столиця

18-річний водій влаштував смертельну ДТП у Києві

18-річний водій влаштував смертельну ДТП у Києві

10 грудня  близько опівночі 18-річний керманич BMW, рухаючись зі сторони мосту Метро у напрямку станції "Видубичі", не впорався з керуванням та виїхав за межі проїзної частини, де зіткнувся з бетонним парапетом підземного переходу.

Внаслідок ДТП водій транспортного засобу загинув на місці аварії, а троє його пасажирів – чоловіки 18, 20 та 24 років – були госпіталізовані до медичних закладів із травмами різного ступеню тяжкості, повідомляє поліція Києва.

Слідчі столичного главку розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Механізм та обставини автопригоди встановлюються.

Фото: поліція Києва.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

КиївДТПполіція
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Ситуація на фронті: ворог намагається оточити Гуляйполе
Війна 11.12.2025 09:53:29
Ситуація на фронті: ворог намагається оточити Гуляйполе
Читати
США передали Європі таємний план щодо Росії
Головне 11.12.2025 09:31:40
США передали Європі таємний план щодо Росії
Читати
Данія визнала США потенційною загрозою національній безпеці
Свiт 11.12.2025 09:15:37
Данія визнала США потенційною загрозою національній безпеці
Читати

Популярнi статтi