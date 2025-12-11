18-річний водій влаштував смертельну ДТП у Києві

10 грудня близько опівночі 18-річний керманич BMW, рухаючись зі сторони мосту Метро у напрямку станції "Видубичі", не впорався з керуванням та виїхав за межі проїзної частини, де зіткнувся з бетонним парапетом підземного переходу.

Внаслідок ДТП водій транспортного засобу загинув на місці аварії, а троє його пасажирів – чоловіки 18, 20 та 24 років – були госпіталізовані до медичних закладів із травмами різного ступеню тяжкості, повідомляє поліція Києва.



Слідчі столичного главку розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Механізм та обставини автопригоди встановлюються.

Фото: поліція Києва.