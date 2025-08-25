США відправили «літак судного дня» до Гренландії - причини

Військово-морські сили США підтвердили перебування літака повітряного командного пункту E-6B «Mercury» на базі Пітуффік у Гренландії. За офіційною інформацією, літак залучений до рутинних операцій та навчань зі стратегічними атомними підводними човнами в Атлантичному та Тихому океанах, повідомляє Newsweek.

«Військово-морські стратегічні сили проводять глобальні операції в координації з командуваннями, службами, союзниками і країнами-партнерами, навіть на крайній півночі», — заявив речник підводних сил США Джейсон Фішер.

Недавно президент США Дональд Трамп оголосив про розміщення двох атомних підводних човнів у «відповідних регіонах» у відповідь на заяви заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва. Минулого місяця у північній частині Атлантики вже фіксувалася спільна присутність E-6B та підводного човна USS Maryland з балістичними ракетами.

Літак E-6B Mercury здатен забезпечувати зв’язок Національного командування зі стратегічними силами, у тому числі з підводними човнами, використовуючи систему зв’язку на дуже низьких частотах. Крім того, він оснащений системою ALCS, яка може передавати коди запуску міжконтинентальних балістичних ракет, якщо наземні центри управління будуть виведені з ладу.

У лютому 2025 року Сполучені Штати вже відправили до Європи літак E-6B Mercury, який має статус «повітряного командного пункту» Стратегічного командування ЗС США. Його також називають «літаком судного дня» через ключову роль у системі ядерного стримування.

Як повідомляло раніше ForUa, президент США Дональд Трамп заявив, що американські атомні підводні човни, які раніше було наказано перекинути в бік Росії, вже перебувають у визначеному регіоні та виконують свої завдання.