“Вони там, де мають бути”: Трамп направив підводні човни до берегів РФ

Президент США Дональд Трамп заявив, що американські атомні підводні човни, які раніше було наказано перекинути в бік Росії, вже перебувають у визначеному регіоні та виконують свої завдання. Відповідну заяву він зробив перед вильотом до Вашингтона з Бедмінстера, штат Нью-Джерсі. “Вони вже знаходяться в регіоні, там, де їм належить бути”, — зазначив Трамп, не розкриваючи деталей щодо точного місця дислокації субмарин чи їхніх завдань.

Перекидання підводних човнів США до російських кордонів відбувається на тлі загострення відносин між Вашингтоном і Москвою. Причиною стали дії Кремля у війні проти України, зокрема небажання Росії йти на перемир’я, а також відмову виконувати попередні домовленості щодо деескалації.

США вже анонсували новий пакет санкцій проти Росії, однак адміністрація Трампа все більше робить ставку не лише на економічний, а й військовий тиск. Атомні підводні човни — ключовий елемент стратегічних сил США, здатний забезпечувати як приховане стеження, так і нанесення ракетних ударів у разі ескалації конфлікту.

Аналітики вважають, що така демонстрація сили є сигналом для Кремля про серйозність намірів Вашингтона і водночас попередженням про наслідки у разі подальших провокацій.

Військові експерти зазначають, що американські підводні човни можуть виконувати завдання з глибокої розвідки, перехоплення сигналів та підготовки до застосування стратегічної зброї у разі погіршення безпекової ситуації.

Раніше Трамп неодноразово попереджав, що у випадку зволікання Кремля з мирними переговорами щодо України, Сполучені Штати будуть готові вдатися до “асиметричних” кроків, включно з нарощуванням військової присутності.