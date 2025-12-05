На етнічних українських теренах Словаччини запрацювало Генконсульство України

Україна розширила свою дипломатичну присутність у Словаччині: міністр закордонних справ Андрій Сибіга урочисто відкрив Генеральне консульство України у Пряшеві — місті, розташованому на етнічних українських землях, де протягом століть живе автохтонна українська громада.

Як повідомили в МЗС, нова установа покликана забезпечувати повноцінну консульську підтримку близько 40 тисячам українців, які проживають у Кошицькому та Пряшівському самоврядних краях, зокрема на територіях, де історично мешкають українці-русини. Консульство також розвиватиме торговельні та інвестиційні зв’язки, культурну дипломатію та зміцнюватиме контакти між двома народами.

У церемонії взяли участь глава МЗС та європейських питань Словаччини Юрай Бланар, представники місцевої влади, керівництво Пряшева й Кошиць, а також численна українська громада.

Під час виступу Сибіга підкреслив символічність відкриття установи саме в цьому регіоні:

«Я пишаюся, що над Пряшевом майорить український прапор. Тут, на землях, де українці жили споконвіку, це — знак дружби та взаємоповаги», – заявив міністр.

Він наголосив, що частина українців регіону є представниками автохтонної спільноти, а забезпечення їхніх прав і доступу до консульських послуг є одним із ключових завдань МЗС.

Словацький міністр Юрай Бланар, своєю чергою, нагадав, що з початку російського вторгнення Словаччина стала одним із головних гуманітарних хабів для українців:

«Через Словаччину пройшло майже два мільйони українців, і ми завжди були готові допомагати», – зазначив він.

Сибіга подякував Словаччині за постійну підтримку, солідарність та допомогу українцям, які вимушено залишили домівки. Особливо він відзначив участь Братислави у Коаліції цивільних укриттів, а також передачу Україні енергетичного обладнання, включно з 37 електрогенераторами для Сум.

Незабаром консульство в Пряшеві повноцінно запрацює і надаватиме всі консульські послуги громадянам України на території Пряшівського та Кошицького самоврядних країв.

Контакти, адресу та графік роботи можна знайти на сайті установи: presov.mfa.gov.ua.