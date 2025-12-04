Держдеп перейменував Інститут миру на честь Трампа

Держдеп 4 грудня оголосив про перейменування на честь Трампа Інституту миру США та опублікував фото, щоб показати новий напис його імені на будівлі, щоб "відзначити найбільшого укладача угод в історії нашої держави", повідомляє CNN.

Перейменування приурочили до підписання у Вашингтоні угоди, що має стати крапкою у війні Руанди і Конго.

Інститут миру був заснований Конгресом США у 1984 році як незалежна експертна установа, але з державним фінансуванням.

Майбутнє Інституту опинилось під питанням, оскільки у бюджетному запиті на наступний фінансовий рік адміністрація Трампа пропонувала не закладати на його діяльність ніяких федеральних коштів. "Поглинання" адміністрацією цієї установи, включно з будівлею та активами, стало предметом судової суперечки.

У березні туди спробували зайти представники очолюваного тоді Ілоном Маском Департаменту ефективності врядування (що їм спершу не вдалося і вони повернулись з поліцією), далі адміністрація звільнила більшість членів правління, а співробітників остаточно позвільняли у липні. У Білому домі аргументують, що Інститут був "непотрібною установою, що витрачала 50 млн доларів на рік, не забезпечуючи миру".

"Тепер Інститут миру ім. Дональда Дж. Трампа, який і прекрасно, і влучно названий іменем президента, який завершив вісім воєн менш як за рік, буде потужним нагадуванням про те, що сильне лідерство може зробити задля глобальної стабільності", – прокоментувала речниця Білого дому Анна Келлі.

Колишні співробітники назвали сумною іронією те, що адміністрація перейменувала іменем Трампа установу, яку фактично знищила, та ще сподіваються на успіх у суді.