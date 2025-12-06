Херсонці повертаються до своїх домівок у мікрорайоні Корабел, щоб жити без світла, газу та води

У Херсоні різко погіршилася ситуація з теплопостачанням після майже повного знищення міської ТЕЦ. Значна частина міста залишилася без опалення, а найтяжчий стан зберігається в мікрорайоні Корабел, відомому як Острів. Там досі немає ні світла, ні газу, ні води, але попри це люди повертаються до своїх домівок.

Про це в етері Громадського радіо розповів місцевий журналіст Михайло Батрак.

За його словами, Херсонську ТЕЦ, імовірно, не запустять до кінця року. Без тепла залишилися десятки тисяч людей. Місцева влада шукає способи забезпечити жителів обігрівачами та розглядає можливі альтернативні рішення, залучаючи волонтерів. Ті ж райони, які отримують тепло від котелень «Херсонтеплоенерго», опалення мають.

Ситуація з електропостачанням залишається нестабільною. Графіків стабілізаційних відключень у прифронтовому Херсоні немає, але через постійні російські обстріли окремі райони залишаються без світла по кілька діб. Батрак зазначив, що окупанти суттєво посилили атаки на енергетичну інфраструктуру міста.

Найгірша ситуація у Корабелі. Там не планують вмикати опалення взагалі, а також відсутні інші базові комунальні послуги. Попри це, за словами журналіста, жителі, які евакуювалися раніше, повертаються. Наприкінці листопада там перебували близько 200 людей, серед них і діти. Люди готують їжу просто у дворах, використовуючи альтернативні джерела енергії.

Батрак також повідомив, що російські війська не припиняють атакувати правобережну частину області дронами. Зокрема, нещодавно удару зазнав перинатальний центр. Водночас з міста масово не виїжджають: ті, хто планували це зробити, вже залишили Херсон.

Журналіст додав, що в місті практично не лишилося будинків із цілими вікнами. Пошкоджені вікна закривають панелями, а в будинках, де вже ніхто не живе, вибиті вікна залишаються незакритими понад рік.

Окупаційна пропаганда продовжує поширювати чутки, зокрема про нібито евакуацію міської влади, але такі фейки лунали й раніше.