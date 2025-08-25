Покровський прорив: українські війська просуваються вперед

Українські війська успішно відбивають атаки російських сил на багатьох ділянках фронту, попри спроби РФ просунутися на українські території, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Північ Сумської області

24 серпня російські війська продовжили наступальні дії на півночі Сумщини, але підтвердженого прогресу не досягли. Російські «воєнкори» стверджували, що їхні підрозділи досягли південної околиці Юнаківки, але українське угруповання «Дніпро» повідомило, що атака, ймовірно, обмеженої диверсійно-розвідувальної групи була відбита, а спроби перетину міжнародного кордону біля Проходів не мали успіху.

Харківський напрямок

Російські війська нещодавно просувалися в центральній частині Вовчанська на півночі Харківської області. 23–24 серпня вони атакували на північний схід від Харкова поблизу Зеленого, Вовчанська та Синельникового, однак суттєвого прогресу не мали.

Куп’янський та інші напрямки

На Куп’янському напрямку атаки РФ також залишилися без успіху. Командир українського батальйону повідомив, що російські війська не можуть перекинути техніку через річку Оскіл через ефективні удари ЗСУ. Переправа відбувається групами по 10–20 осіб на саморобних човнах. Подібна ситуація спостерігається на Сіверському, Торецькому напрямках та біля Часового Яру.

Покровський напрямок

Найбільші досягнення українських військ за останні дні зафіксовані на Покровському напрямку. ЗСУ захопили Михайлівку (на схід від Покровська), просунулися на південь від Мирного та на північ від Миролюбівки. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський підтвердив, що українські війська успішно провели контратаки й захопили ці позиції.

Південь та Херсонський напрямок

На Херсонщині російські війська обмежено атакували 23–24 серпня, але значного просування не мали.

РФ веде наступальні дії вздовж усієї лінії фронту, але українські війська успішно дають відсіч, відбивають атаки та здійснюють локальні контратаки, зокрема на Покровському напрямку.

Як повідомляло раніше ForUa, щодня понад 400 військових залишають свої позиції на фронті.