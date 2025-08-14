Майже 650 тисяч чоловіків призовного віку залишили Україну, уникаючи мобілізації, а інші намагаються переховуватися від служби. Експерти відзначають, що ця тенденція свідчить про зростаюче дезертирство та соціальне напруження всередині країни, повідомляє The Telegraph.

Автори матеріалу зазначають, що щодня понад 400 військових залишають свої позиції на фронті. За їхніми словами, нинішня ситуація дедалі більше створює ефект «двох реальностей»: одна частина населення активно воює, виконуючи обов’язки перед державою, тоді як інша уникає участі в бойових діях і шукає способи уникнути мобілізації.

Аналітики пояснюють, що такий поділ у суспільстві може мати серйозні наслідки для бойової готовності та морального стану Збройних сил України. Водночас вони наголошують, що основна частина українського суспільства підтримує оборону країни і продовжує боротися за її територіальну цілісність.

Деякі соціологи вважають, що причини дезертирства включають страх перед активними бойовими діями, відсутність достатньої підтримки для родин призовників та загальну втому населення від тривалого конфлікту. Водночас економічні фактори, зокрема нестабільність ринку праці та низькі доходи, також штовхають частину чоловіків залишати країну.

Експерти підкреслюють, що ефективна політика мобілізації та підтримка соціальної стабільності є критично важливими для збереження обороноздатності держави та зменшення ризику масового дезертирства.