Сьогодні знову перекриють центр Києва

У понеділок, 25 серпня, у Києві запровадять тимчасові обмеження дорожнього руху в центральній частині столиці. Причина — приїзд іноземних гостей та проведення низки офіційних заходів.

«25 серпня, у зв'язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста», — йдеться у повідомленні Управління державної охорони України.

Обмеження традиційно стосуватимуться урядового кварталу та прилеглих вулиць, де розташовані адміністративні будівлі та місця проведення зустрічей на високому рівні. Найбільш ймовірно, йдеться про вулиці Грушевського, Липську, Інститутську, частину Хрещатика, а також бульвар Тараса Шевченка.

В УДО закликали водіїв та пішоходів заздалегідь планувати маршрути, аби уникнути заторів. Зокрема, у дні проведення офіційних заходів традиційно ускладнюється рух у центрі та на під’їздах до урядового кварталу.

За даними КМДА, під час обмежень громадський транспорт продовжить курсувати, але можливі зміни у розкладі руху та тимчасове перенесення деяких зупинок.

Киянам радять, за можливості, користуватися метро та громадським транспортом, аби мінімізувати ризик заторів.

Як повідомляло раніше ForUa, спецпредставник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог прибув до Києва.