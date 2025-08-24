Спецпредставник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог прибув до Києва для участі в урочистостях із нагоди Дня Незалежності України.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час святкових заходів, а пізніше він вручив американському гостю орден "За заслуги" І ступеня.

За попередньою інформацією журналіста Reuters Грема Слеттері, Келлог мав відвідати Київ 23 серпня для участі у молитовному сніданку та урочистостях із нагоди Дня Незалежності.

Також планувалося, що він обговорить з українськими лідерами дипломатичну активність цього тижня.

Візит Келлога відбувається на тлі активних переговорів за участі США, України та європейських країн щодо майбутніх гарантій безпеки для України.

Поїздка американського дипломата стала продовженням інтенсивної дипломатичної діяльності останніх днів.

Востаннє Кіт Келлог відвідував Україну 14 липня.

Тоді керівник Офісу президента Андрій Єрмак зустрічав його на столичному залізничному вокзалі та повідомив, що програма візиту передбачала обговорення оборони, зміцнення безпеки, зброї, санкцій, захисту українців та посилення співпраці між Україною та США.

ForUA нагадує, що 18 серпня президент України Володимир Зеленський відвідав Вашингтон, де провів переговори з американським лідером Дональдом Трампом, європейськими лідерами, генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Перед цими зустрічами Зеленський мав розмову з Кітом Келлогом, під час якої обговорювали дипломатичні зусилля України, Європи та США для досягнення миру та ситуацію на фронті.

Варто нагадати, що в п’ятницю, 22 серпня, до Києва також прибув генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Він провів зустріч із Зеленським, на якій сторони зосередилися на спільних діях задля якнайшвидшого завершення війни та розглянули питання майбутніх гарантій безпеки.