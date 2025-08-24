На Київщині 7-річний хлопчик застрелив сусідську дівчинку

У Бориспільському районі Київщини 7-річний хлопчик, граючись із 6-річною дівчинкою, поранив її з рушниці. Від отриманих ран дитина померла. Про це повідомив Відділ комунікації поліції Київської області.

"Правоохоронці попередньо встановили, що 7-річний хлопчик разом із дівчинкою-сусідкою грався у будинку, де проживає. Малолітній взяв до рук мисливську рушницю, що належить його батьку, та здійснив постріл у бік дівчинки. Від отриманих травм дитина померла", - розповіли у поліції.

Батька хлопчика правоохоронці затримали, відкрито кримінальне провадження. "за фактами злісного невиконання обовʼязків по догляду за дитиною та недбалого зберігання вогнепальної зброї".

На даний час тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин події.