﻿
Надзвичайні події

На Київщині 7-річний хлопчик застрелив сусідську дівчинку

На Київщині 7-річний хлопчик застрелив сусідську дівчинку

У Бориспільському районі Київщини 7-річний хлопчик, граючись із 6-річною дівчинкою, поранив її з рушниці. Від отриманих ран дитина померла. Про це повідомив Відділ комунікації поліції Київської області.

"Правоохоронці попередньо встановили, що 7-річний хлопчик разом із дівчинкою-сусідкою грався у будинку, де проживає. Малолітній взяв до рук мисливську рушницю, що належить його батьку, та здійснив постріл у бік дівчинки. Від отриманих травм дитина померла", - розповіли у поліції.

Батька хлопчика правоохоронці затримали, відкрито кримінальне провадження. "за фактами злісного невиконання обовʼязків по догляду за дитиною та недбалого зберігання вогнепальної зброї".

На даний час тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин події.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Київщинакримінальні новини
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Пхеньян провів випробування нових зенітних ракет, за цим спостерігав Кім Чен Ин
Свiт 24.08.2025 13:12:12
Пхеньян провів випробування нових зенітних ракет, за цим спостерігав Кім Чен Ин
Читати
Майкл Джексон заробив $600 мільйонів у 2024 році — більше, ніж будь-яка жива знаменитість
Культура 24.08.2025 12:44:24
Майкл Джексон заробив $600 мільйонів у 2024 році — більше, ніж будь-яка жива знаменитість
Читати
Голова БФ «МІЛА» Олексій Юренко привітав українців з Днем Незалежності
Точка зору 24.08.2025 12:32:17
Голова БФ «МІЛА» Олексій Юренко привітав українців з Днем Незалежності
Читати

Популярнi статтi