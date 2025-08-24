Агент партизанського руху "АТЕШ" здійснив диверсію у Краснодарському краї РФ, в результаті якої один автомобіль російських військовослужбовців знищений, ще два пошкоджені. Про це "АТЕШ" повідомив у Телеграмі.

"Агент нашого руху провів успішну операцію та знищив транспортні засоби військовослужбовців ЗС РФ у Краснодарському краї. Внаслідок проведеної диверсії знищений 1 автомобіль та ще 2 серйозно постраждали", - зазначили партизани.

За їхніми словами, "агент діяв приховано і надійно - заклав вибухові пристрої в машини, поки ті перебували без нагляду біля посадки".

Віддалений підрив він здійснив, коли помітив наближення до автівок російських військовослужбовців. У метушні втік з місця події і зараз вже перебуває в іншій області і планує наступну операцію, поінформували партизани.

