ЗСУ атакували нафтовий термінал у РФ і пункт базування катерів у Криму

Сили безпілотних систем ЗСУ у ніч проти 22 грудня уразили російський нафтовий термінал «Таманьнефтегаз» у Краснодарському краї. Про це 22 грудня повідомило командування СБС.

За даними військових, удару завдали оператори 1-го окремого центру Сил безпілотних систем спільно з підрозділом «Граф» у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України. Уражено стратегічний об’єкт противника — експортний термінал нафти та нафтопродуктів «Таманьнефтегаз», розташований поблизу порту Тамань.

У СБС зазначили, що «Таманьнефтегаз» є одним із ключових російських експортних терміналів, який спеціалізується на перевалці нафти, нафтопродуктів і зріджених вуглеводневих газів для морського експорту. Потужність об’єкта сягає близько 20 млн тонн на рік, він працює цілорічно та приймає великотоннажні танкери, відіграючи важливу роль в експорті російської нафти.

За інформацією командування, внаслідок удару зафіксовано серію вибухів. Повідомляється про пошкодження трубопроводу, двох причалів, двох суден, а також про займання на площі понад 1 тис. кв. м і пожежу на території резервуарного парку. Остаточні наслідки ураження уточнюються.

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив атаку, зазначивши, що термінал є частиною енергетичного тилу Росії та забезпечує фінансування і логістику військових операцій окупаційних військ.

Влада Краснодарського краю РФ вранці 22 грудня заявила про ліквідацію загоряння в порту Тамань після атаки безпілотників, водночас повідомивши, що рятувальні служби продовжують роботи на трубопроводі з мазутом.

Крім того, за даними командування, українською ракетою було уражено тимчасовий пункт базування плавзасобів 92-ї бригади річкових катерів РФ в Оленівці на тимчасово окупованій території Криму. На місці влучання спостерігалася значна пожежа, масштаби збитків уточнюються.

Також Генштаб повідомив про ураження складу боєприпасів російського мотострілецького полку в Українську на окупованій Донеччині та про удар по місцю зберігання, підготовки й запуску ударних дронів у районі тимчасово окупованого Донецька.

Російське військове командування офіційно про ці ураження не повідомляло.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ об’єкти на території Росії регулярно зазнають ударів. У 2024–2025 роках одними з найчастіших цілей атак стали нафтопереробні та експортні об’єкти. У Генштабі ЗСУ наголошують, що Сили оборони системно знижують бойовий потенціал російських військ і спроможність РФ фінансувати війну проти України.