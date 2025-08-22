Лукашенко розповів про розмову з Трампом

Президент Білорусі Олександр Лукашенко говорив з президентом США Дональдом Трампом про досягнення миру в Україні.

За словами Лукашенка, для досягнення миру необхідно пройти кілька етапів, але найголовнішим він назвав припинення бойових дій і загибелі людей, повідомляє "Белта".



Він заявив, що "не хворіє "хотілками" організувати переговори Путіна і Зеленського в Мінську, хоча вважає, що "це було б ідеальним місцем для них.



Він додав, що якщо російська і українська сторони домовляться і вирішать приїхати до Білорусі, то хоч завтра все організують на належному рівні.

Нагадаємо, Трамп дзвонив з літака Лукашенку.