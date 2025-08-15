Є контакт: Трамп нібито дзвонив з літака Лукашенку

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко нібито щойно мав першу телефонну розмову з Дональдом Трампом – який прямує на саміт з очільником Кремля на Алясці.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявили у Telegram-каналі "Пул Первого", який фактично є пресслужбою Лукашенка.

Незадовго до 17 години за Києвом там заявили, що "Лукашенко і Трамп поговорили телефоном", і розмова закінчилась "10 хвилин тому".

Наскільки відомо, це перший прямий контакт Трампа і Лукашенка.

Нагадаємо, у червні спецпредставник Трампа з питань України Кіт Келлог несподівано відвідав Білорусь та зустрічався з Лукашенком.

Під час цього візиту режим Лукашенка випустив на свободу 14 політв’язнів, у тому числі екскандидата у президенти Сергія Тихановського – після більш ніж п’яти років за ґратами.

Після звільнення Тихановський закликав президента США Дональда Трампа посприяти звільненню більшої кількості політв’язнів у Білорусі та закликав Захід не послаблювати тиск на Лукашенка.