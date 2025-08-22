﻿
Банкова мілітаризується: чиновників можуть замінити військові

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що запропонував реформувати ОП і залучити до роботи військовослужбовців із підтвердженим бойовим досвідом та ветеранів війни. Ідею підтримав президент України Володимир Зеленський.

«Сьогодні я запропонував президенту України реформувати ОП. Ідея в тому, щоб суттєву кількість працівників Офісу складали військовослужбовці з підтвердженим бойовим досвідом повномасштабної війни або ветерани бойових дій», — зазначив він у своєму Telegram.

За словами Єрмака, йдеться про працівників усіх рівнів та департаментів без винятку. Керівник ОП підкреслив, що вважає справедливим залучення ветеранів до державної служби, адже саме вони є «мірилом честі, моралі й відданості Україні».

«Я добре знаю, як змінюється темп, коли поруч люди, які пройшли війну. Вони не шукають виправдань, вони шукають рішення, як досягти результату», — додав він. Як приклад Єрмак навів свого заступника Павла Палісу, колишнього командира 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр».

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Популярнi статтi