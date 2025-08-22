Угорський фактор: як сусідня країна спекулює довкола мирного процесу

Перемовно-мирний трек нагадує гойдалки: якщо умовно вчора головний «миротворець» Трамп наполягав на тому, що зустріч лідерів України та РФ має відбутися 22 числа або принаймні до кінця серпня, то сьогодні йдеться вже про два тижні. Дещо плутають карти й інші гравці, зокрема, угорська влада. Детальніше про дипломатичну траєкторію щодо припинення війни – читайте в матеріалі ForUA.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що російські війська у ніч на 21 серпня запустили кілька крилатих ракет проти американського цивільного підприємства в Мукачево на Закарпатті. Внаслідок цього удару постраждали 15 людей. Ексглава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс наголосив, що цей масштабний обстріл України з боку Росії мав на меті не лише продемонструвати несхвалення мирних зусиль, а й публічно принизити Сполучені Штати.

Водночас міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто зазначив, що «новини з України ще раз підтверджують, що мир необхідний якомога швидше». Вельми показово, що у своєму дописі Сійярто не вказав, що мова йде про російський обстріл українських регіонів, не вказав Росію як країну-агресорку і навіть не згадав про те, що ракети вдарили по Закарпаттю. Тим часом президент Угорщини Тамаш Шуйок видалив слово «російський» із публікації про обстріл Закарпаття.

Згодом в управлінні комунікацій президентського палацу відзначили, що текст публікації змінили, тому що «канцелярія глави держави ще очікувала на офіційне та детальне інформування, а також підтвердження обставин ракетного удару по Мукачеву, його виконавців і відповідальних».

«Варто нагадати собі, що кожна війна починається з розпалювання ненависті. Це наша спільна відповідальність – не допустити навіть цього першого кроку», - заявили в угорського президента. Між тим лідер угорської опозиційної партії «Тиса» Петер Мадяр виступив з критикою пана Шуйока. «Маріонетковому президенту республіки Тамашу Шуйоку має бути дуже соромно! «Президент» написав про російський ракетний удар у своєму первинному дописі, а потім видалив слово «російський» зі свого допису… Завжди можна впасти ще нижче», - йдеться у дописі Мадяра в соцмережах. Він також саркастично зауважив, що главі МЗС Угорщини слід було б викликати російського посла у зв’язку з російською ракетною атакою: «Сподіватимемося, що Петер Сійярто як міністр закордонних справ, що турбується про своїх співгромадян, вже викликав посла «Росії, яка ніколи не втручається у внутрішні справи інших країн».

Петер Сійярто натомість без упину торочить про мир. Зокрема, він заявив, що його країна двічі пропонувала провести мирні переговори між Росією та Україною, і ця пропозиція залишається в силі. «Ми готові забезпечити належні справедливі та безпечні умови для таких мирних переговорів. Ми будемо раді, якщо зможемо сприяти успіху мирних зусиль», - заявив він. При цьому головний угорський дипломат спростував опубліковані в світових медіа повідомлення про те, що Трамп начебто зателефонував прем’єр-міністру Угорщини Віктору Орбану, щоб обговорити питання вступу України до Європейського Союзу (ЄС) після нещодавньої зустрічі з президентом України та європейськими лідерами у Білому домі. «Хочу чітко заявити, що такого дзвінка не було. Не було. Крапка», - сказав Сійярто.

Тим часом польський прем’єр-міністр Дональд Туск висловив переконання, що ідея проведення зустрічі щодо припинення війни в Україні в Будапешті не є однією з найкращих: «Україна вже отримала гарантії територіальної цілісності від США, Росії та Великої Британії. У Будапешті». У відповідь на це голова політичного кабінету прем’єр-міністра Угорщини Балаж Орбан припустив, що пан Туск засмучений тим, що його не запросили на переговори до Вашингтона.

Натомість прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан лише надвечір четверга виступив із заявою щодо російського обстрілу Закарпаття, внаслідок якого був уражений американський завод Flex у Мукачеві. Він не став у своєму дописі засуджувати Росію за удар по цивільному підприємству, зазначивши, що «зусилля, спрямовані на встановлення миру, та переговорний процес, започаткований президентом Трампом, мають продовжуватися». «Тільки мир!», - в трампівському пафосно-стверджувальному стилі написав Орбан. Як слушно зазначає з цього приводу Politico, «Україні не пощастило не лише з сусідом Росією, яка розв’язала проти неї криваву війну, а й з Угорщиною, влада якої плазує перед Путіним і «милить» мізки Трампу, дезінформуючи його».

Старий-новий очільник Білого дому дійсно досить часто спілкується з Орбаном і навіть публічно його цитує в контексті російсько-української війни. Очевидно, що в цьому сенсі «домашнім завданням» для української дипломатії має стати постійне, буквально 24/7 об’єктивне інформування господаря Овального кабінету, якого й без угорських дезінформацій них хвиль не слабо «качає».

За прикладами далеко ходити не потрібно. Якщо ще кілька днів тому, пан Трамп стверджував, що «мирна» зустріч Путіна з Зеленським може відбутися 22 числа (тобто сьогодні) або до кінця серпня, то тепер він вже говорить про два тижні. Зокрема, в інтервʼю американському радіоведучому Тодду Старнесу, яке транслювалось у четвер президент США зазначив, що зможе оцінити можливість досягнення миру в Україні «протягом двох тижнів», а потім, «можливо, доведеться змінити тактику».

Аналізуючи цю саму тактику інвестиційний експерт та блогер Сергій Фурса констатує: «В ніч на 21 серпня ракети та дрони знову полетіли на голови мирних українських міст, розташованих далеко від лінії фронту. Київ, Львів, навіть Мукачево. Але основна уражена ціль, де не працює ніяке ППО, це Трамп. Насправді Путін публічно і показово принизив Трампа. Чому він це вирішив зробити зараз, хто зна. Що там у цій голові ніхто не розбере. Але факт залишається фактом. Не пройшло і тижня після червоної доріжки. Після американських солдатів на колінах. А Путін в один день відкинув все, на що сподівався Трамп і що він бачив як свою перемогу. Росіяни заявили, що ніякої зустрічі Путіна і Зеленського не буде. Відкинули варіант з гарантіями, про які союзники так жваво говорили. Ще й на цю тему випустивши із клітки свого ручного ведмедика, карликового алкоголіка, якого може спеціально для цього вивели із запою. А потім вдарили по українських містах. А вони утримувались від цього кілька тижнів, намагаючись не дратувати Трампа. Але вдарили. Щоб поставити жирну крапку. І кожна з цих подій окремо, особливо сольний виступ карликового алкоголіка Медведєва, могли б бути випадковістю. Але ж не всі разом. В один день. От що відбувається, коли Путін відчуває слабкість. А він відчув її на Алясці. Трамп зробив все для цього».

«Може тепер Трамп, нарешті, зрозуміє, що вести перемовини з Путіним можна тільки з позиції сили? Має ж він, нарешті, колись це зрозуміти? Ну, чорт забирай! Щоб Путін сів за стіл перемовин, по-справжньому потрібні санкції та зброя, а не червона доріжка. В ніч на четвер він бив по українцях. Але принизив він Трампа. І США. І має ж Америка від цього втомитись? І так, рабів до раю не пускають, - говорять в Україні. І треба про це розповісти Дональду. І Трамп, якщо дійсно хоче до раю, якщо він у нього вірить і щиро сподівається туди потрапити, має зрозуміти, що між ним і раєм стоїть Путін, місце якого у пеклі. І треба зробити все, щоб його туди відправити. А інакше і Трампу не потрапити до раю...», - підсумовує експерт.

Між тим свіжа трампівська риторика про «два тижні» свідчить про те, що американський президент ще не втомився від Путіна і більш того, свідомо чи ні, але грає, затягуючи час, саме на користь Кремля.