Фронт 22 серпня: Сили оборони зупинили 78 штурмів ворога

Минулої доби на фронті зафіксовано 157 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ. Найгарячіша ситуація спостерігалася на Покровському та Новопавлівському напрямках, які росіяни штурмували 78 разів.

Деталі бойових дій по напрямках:

Північно-Слобожанський та Курський напрямки: українські війська відбили 4 атаки противника; ворог завдав 9 авіаційних ударів із застосуванням 17 керованих авіабомб та здійснив 252 обстріли, з яких 6 – з РСЗВ.

Південно-Слобожанський напрямок: 10 марних спроб просування ворога поблизу Синельникового, Вовчанська, Хатнього, Амбарного, Западного та в напрямку Колодязного.

Куп’янський напрямок: 5 атак противника, українські війська відбивали штурмові дії біля Голубівки та Куп’янська.

Лиманський напрямок: 24 бойові зіткнення біля Карпівки, Зеленої Долини, Колодязів, Діброви, Зарічного, Торського та Ямполя.

Сіверський напрямок: 5 атак у районах Серебрянки, Виїмки, Григорівки, Сіверська та Федорівки.

Краматорський напрямок: 6 атак біля Білої Гори та в бік Предтечиного.

Торецький напрямок: 6 атак у районах Олександро-Калинового, Плещіївки, Софіївки, Полтавки та Торецька.

Покровський напрямок: українські захисники відбили 43 штурмові дії поблизу Никанорівки, Новоекономічного, Миколаївки, Родинського, Сухецького, Горіхового, Миролюбівки, Червоного Лиману, Променя, Покровська, Звірового, Новопавлівки, Муравки, Новоукраїнки, Затишка, Котлиного, Удачного, Лисівки та Дачного.

Новопавлівський напрямок: відбито 35 атак у районах Воскресенки, Запорізького, Темирівки, Зеленого Поля, Толстого, Лісного, Ольгівського та в напрямку Комишувахи та Філії.

Гуляйпільський та Оріхівський напрямки: наступальних дій ворога не проводилось.

Придніпровський напрямок: 2 спроби просування – без успіху.

Як повідомляло раніше ForUa, ворог намагається перетворити локальні тактичні успіхи невеликих ударних груп у масштабніший наступ на рівні оперативного прориву.