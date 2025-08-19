Ситуація на фронті: РФ намагається перетворити локальний прорив на масштабний наступ

Російські війська протягом останніх днів активізували свої дії в районі Добропілля Донецької області. За спостереженнями аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), ворог намагається перетворити локальні тактичні успіхи невеликих ударних груп у масштабніший наступ на рівні оперативного прориву.

За даними DeepState, 11 серпня армія РФ змогла просунутися вглиб оборони в районі Добропілля і підійшла до населених пунктів Кучерів Яр, Золотий Колодязь та Веселе. Метою противника, за оцінками аналітиків, може бути створення плацдарму для подальшого просування на захід та спроби охопити українське угруповання в районі.

В оперативно-стратегічному угрупованні військ «Дніпро» зазначають, що росіяни діють малими групами, роблячи ставку на чисельну перевагу живої сили та обходи першої лінії оборони.

Водночас українські захисники зуміли відновити кілька раніше втрачених позицій та зупинити частину просування противника. Це свідчить про те, що попри чисельність російських військ, їхні спроби перетворити локальні прориви на масштабний наступ наразі не досягли успіху.

Експерти ISW відзначають, що ситуація в районі Добропілля залишається напруженою, але ЗСУ продовжують активно маневрувати силами, посилювати оборону та завдавати контрударів.

