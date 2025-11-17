У Польщі розглядають диверсії на залізниці як наслідок діяльності іноземної розвідувальної служби

У Польщі за минулі вихідні зафіксовано два інциденти, які влада розглядає як диверсії. Міністр внутрішніх справ Марцін Кервінський підтвердив, що в Гарволінському повіті вибуховий пристрій пошкодив залізничні колії, а зібрані докази дозволяють швидко встановити виконавців, повідомляє Польське радіо.

Минулими вихідними у Польщі сталися дві диверсії. Міністр внутрішніх справ та адміністрації Марцін Кервінський заявив, що один акт підтверджено, а інший – ймовірний. Він заявив, що поїзд зупинився в місті Міка в Гарволінському повіті через прорив залізничної колії:

«Можемо безсумнівно сказати, що вчора спрацював вибуховий пристрій, який пошкодив залізничні колії. Експерти, які працювали на місці, підтвердили це понад будь-які сумніви».

Як повідомив Марцін Кервінський, вибуховий пристрій на колії був підірваний за допомогою підключеного до нього дроту. Міністр внутрішніх справ та адміністрації заявив, що в інтересах розслідування не може розголошувати подальші подробиці:

«Розслідування ведеться за фактом саботажу, тобто, по суті, це діяльність іноземної розвідувальної служби. Ми не будемо повідомляти нікому через ЗМІ про те, що було знайдено на місці події».

При цьому Марцін Кервінський зазначив, що зібрано багату доказову базу:

«Матеріал, який дозволить із повною впевненістю дуже швидко встановити виконавців цього ганебного акту диверсії. Було вилучено записи з камер спостереження поблизу, з територій, що безпосередньо прилягають до цього залізничного насипу. Знайдено численні матеріали та елементи, які можуть вказувати на причетних і допомогти у їхній ідентифікації».

Диверсії на польській залізниці, найімовірніше, були замовлені іноземними спецслужбами, повідомив, своєю чергою, Томаш Семоняк, речник-координатор польських спецслужб. Під час прес-конференції він заявив, що це вже чергові диверсії у Польщі:

«Замовники вирішили розпочати новий етап загрози для залізничної інфраструктури. Найкращі співробітники, найкращі експерти наших спецслужб були спрямовані до цієї справи для того, щоб так само ефективно, як у попередніх випадках, вийти на тих, хто є виконавцями, а передусім — на замовників. Ми доб’ємося того, щоб виконавців і замовників нападу було притягнуто до суду в Польщі».

У вихідні на маршруті Варшава–Люблін сталися акти диверсії. Вибуховий пристрій знищив залізничну колію. На думку прем’єра Дональда Туска, який пізніше описав цю подію в соціальних мережах, це, найімовірніше, мало призвести до підриву поїзда. В іншому місці поїзд із майже 500 пасажирами був змушений різко загальмувати через пошкоджену залізничну лінію. За кількасот метрів звідти було виявлено стяжку, встановлену на коліях, яку розірвав поїзд, що проїжджав повз.

Прем’єр у дописі на X написав, що підрив залізничної колії на маршруті Варшава–Люблін — це «безпрецедентний акт диверсії, спрямований проти безпеки польської держави та її громадян». Керівник уряду повідомив, що триває розслідування і, як і в попередніх подібних випадках, виконавців буде затримано незалежно від того, ким вони є і хто їхні замовники.

Прем'єр-міністр Дональд Туск оголосив у понеділок, що у вівторок вранці відбудеться позачергове засідання урядового Комітету національної безпеки за участю військових командирів, керівників спецслужб та представника президента.