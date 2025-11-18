До диверсій на залізниці в Польщі причетні двоє громадян України, які діяли як російські агенти

За словами прем'єр-міністра Польщі, встановлені польськими спецслужбами особи двох громадян України тривалий час співпрацювали з російськими спецслужбами, інформує Польське радіо.

Двоє громадян України, пов'язані з російськими спецслужбами, відповідальні за диверсії на залізниці в селі Міка та поблизу міста Пулави. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у Сеймі.

Очільник уряду Польщі представив інформацію про нещодавні акти саботажу в парламенті.

Як заявив Дональд Туск, особи цих осіб були встановлені польськими спецслужбами у співпраці із союзниками.

«Це двоє громадян України, які вже тривалий час співпрацювали із російськими спецслужбами. Це встановили наші спецслужби й прокуратура, а також це випливає зі співпраці з нашими союзниками. Їхні особи встановлені», — наголосив Туск.

Дональд Туск, представляючи у Сеймі інформацію про найновіші випадки диверсії наголосив, що в обох випадках дії винних були спрямовані на спричинення залізничної катастрофи.

«Ми говоримо про два підтверджені акти диверсій у місцевості Міка та околицях Пулав. Щодо обидвох випадків ми впевнені, це не припущення, що спроба підриву залізниці, а також пошкодження залізничної інфраструктури під Пулавами — ці два випадки були навмисними і є відповідальні за це особи», — додав прем'єр.

Очільник польського уряду також повідомив, що ці особи вже покинули Польщу та виїхали до Білорусі через прикордонний перехід у Тересполі.

Минулого місяця польська влада заарештувала вісьмох осіб, підозрюваних у шпигунстві або плануванні нападів від імені Росії.

У січні Туск звинуватив Росію у плануванні «актів повітряного терору» проти авіакомпаній по всьому світу. Його коментарі пролунали на тлі зростаючої кількості підозрілих інцидентів. Деякі стосувалися міжнародних авіакомпаній і звинувачень у тому, що Росія намагалася встановити вибухівку на вантажних рейсах, а інші стосувалися суден, які пошкодили підводні кабелі.

Москва регулярно заперечувала звинувачення Заходу у терористичних атаках, зокрема підпалах, зломах, отруєннях і нападах на людей на Заході.