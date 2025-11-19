У Польщі знайшли українців, які причетні до диверсії на залізниці

Польські слідчі підозрюють у причетності до диверсій на залізниці між Варшавою і Любліном ще чотирьох громадян України.

Польські служби встановили особи чотирьох ймовірних спільників виконавців диверсій на залізниці, повідомляє Onet.



Усі є громадянами України і проживають у Польщі. Поліції вже відомі їхні особи та адреси.



18 листопада під час виступу у Сеймі прем'єр Польщі Дональд Туск повідомив, що слідство вважає виконавцями актів диверсії на польській залізниці двох громадян України, які співпрацюють з російськими спецслужбами. Вони в'їхали до Польщі з території Білорусі і після диверсій встигли виїхати.

Фото: РАР.