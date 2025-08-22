﻿
Сьогодні в центрі Києва перикриють рух транспорту

Сьогодні у центральних районах Києва запровадять тимчасові обмеження дорожнього руху. Обмеження пов’язані з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, які перебуватимуть у столиці. Точні маршрути та тривалість обмежень не уточнюються з міркувань безпеки, повідомило Управління державної охорони..

«22 серпня, у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста», – йдеться в офіційному повідомленні УДО.

Управління держохорони закликало водіїв і пішоходів враховувати цю інформацію під час планування маршрутів та заздалегідь обирати альтернативні шляхи пересування, щоб уникнути заторів і затримок.

Подібні заходи в столиці застосовують щоразу під час офіційних візитів іноземних делегацій, оскільки вони передбачають підвищені вимоги безпеки та координацію дій між поліцією, Нацгвардією та іншими службами. Зазвичай тимчасові обмеження діють у районі урядового кварталу, на під’їздах до Верховної Ради, Офісу президента та вулицях поблизу урядових установ.

Які саме делегації приїдуть до Києва 22 серпня, поки офіційно не повідомляється.

