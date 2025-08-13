﻿
Столиця

Затори в Києві: на мосту через Десенку вводять нові правила руху

У Києві на мосту через річку Десенка з 14 серпня 2025 року в експериментальному режимі запроваджують реверсний рух. Про це повідомили у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА, інформує ForUА. Ці зміни, погоджені з Патрульною поліцією столиці, пов'язані з ремонтними роботами, що значно ускладнюють рух.

Нова схема руху буде працювати за таким принципом:

  • У будні дні:

    • Вранці (з лівого на правий берег) працюватиме 3 смуги руху, тоді як у зворотному напрямку — лише 1.

    • Орієнтовно з 14:00 схема зміниться: 3 смуги відкриють для руху до лівого берега, а 1 — до правого.

  • У вихідні дні рух буде організовано по 2 смуги в кожному напрямку.

У перші дні за дотриманням правил слідкуватимуть екіпажі патрульної поліції.

Водіїв закликають бути особливо уважними, дотримуватися дорожніх знаків та правил дорожнього руху. Плануйте свої маршрути заздалегідь з урахуванням цих змін.

Нагадаймо, ранше стало відомо, що  у Києві  хочуть перейменувати вісім станцій метро.

 Автор: Галина Роюк

Популярнi статтi