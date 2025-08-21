Європа пропонує Трампу розгорнути F-35 у Румунії для стримування Росії

Європейські країни пропонують президенту США Дональду Трампу розгорнути американські винищувачі в Румунії. Цей крок розглядається як частина гарантій безпеки від Вашингтона, що покликані сприяти припиненню війни в Україні. Про це повідомляє The Times, інформує ForUА.

За інформацією видання, високопоставлені європейські військові обговорюють можливість розгортання американських винищувачів F-35 на найбільшій авіабазі НАТО в Європі, що будується в Румунії. Мета такого кроку — стримати Росію від подальшого вторгнення.

Переговори та умови США

У понеділок, зазначається у статті, Дональд Трамп виключив можливість відправлення американських військ в Україну, але висловив готовність надати «повітряну» підтримку в межах безпекових гарантій США.

Після зустрічі в Білому домі, де були присутні Президент України Володимир Зеленський та європейські лідери, військові керівники зібралися у Вашингтоні. На зустрічі, що її прийняв голова об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн, були присутні представники Великої Британії, Німеччини, Франції, Фінляндії та Італії. Обговорювалася логістика та деталі американської військової підтримки.

Розвідка та системи ППО

Окрім розміщення винищувачів у Румунії, європейські країни прагнуть отримати гарантії щодо подальшого використання американських супутників для GPS і розвідки над територією України. Також вони наполягають на тому, щоб США взяли на себе зобов'язання постачати Україні ракети ППО Patriot і NASAMS для відбиття російських атак, а також дозволити польоти літаків-розвідників над Чорним морем.

Наразі НАТО вже проводить місії з патрулювання повітряного простору над Чорним морем з авіабази «Міхаїл Когелнічану» в Румунії. Саме ця база, що була важливим центром для американських військ під час війни в Іраку, розглядається як найімовірніше місце для розміщення американських літаків.

Повідомляється, що ВПС Великої Британії вже з перших днів повномасштабної війни проводять розвідувальні місії на літаках Rivet Joint, але ці польоти потребують схвалення США.

Реакція Росії

У межах «Коаліції охочих» Велика Британія також запропонувала розгорнути винищувачі Typhoon на заході України та направити бригаду з 3000-5000 військовослужбовців для навчання української армії. Франція, Канада та Австралія також можуть направити війська на захід України.

Водночас, Росія виступає категорично проти розміщення будь-яких західних військ. Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Москві та Пекіну необхідно надати право вето на військову підтримку України з боку Заходу, а переговори НАТО щодо гарантій безпеки він назвав «шляхом у нікуди».

Нагадаймо, ранінк Зеленський заявив, що Росія шукає спосіб завершити війну з "перемогою для себе".