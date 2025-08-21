Ніч терору: отруєне повітря, зруйновані будинки, загиблі та десятки поранених

У ніч проти 21 серпня Росія завдала масованого комбінованого удару по території України, застосувавши ударні дрони "Шахед", аеробалістичні ракети "Кинджал" та крилаті ракети.
Перші тривоги оголошували ще ввечері, коли з різних напрямків були зафіксовані ворожі безпілотники. Близько 03:00 росіяни підняли у повітря МіГ-31К та здійснили пуски аеробалістичних ракет. Основною ціллю стали західні області України. Повідомлялось про вибухи у Луцьку.
Крилаті ракети зі стратегічної авіації РФ та ракетоносіїв у Чорному морі атакували з півночі та півдня.
Під ударом дронів та ракет різного типу опинилися: Київ, Львів, Запоріжжя, Мукачево, Дніпро, Суми, Луцьк, Рівне, Чернігів та ще декілька міст. Найбільші руйнування та жертви зафіксовано у Львові та Мукачеві.
Мукачево
Удар по одному з підприємств спричинив забруднення повітря, влада закликала мешканців не виходити з дому та закрити вікна. Станом на зараз відомо про 12 постраждалих, 10 з них доставлено до лікарні Святого Мартина.
Львів
Влучання зафіксовані у місті та області, зокрема на вул. Олени Степанівни. Пошкоджено десятки житлових будинків, зафіксовані пожежі. Загинула 1 людина, ще 2 – поранені, повідомив голова ЛОВА Максим Козицький.
Запоріжжя
Два удари по місту пошкодили об’єкти промислової інфраструктури та житлові будинки. У багатьох оселях вибило вікна.
Черкаська область
Сили ППО збили 6 ракет і 12 дронів. Уламками пошкоджено кілька будинків на Золотоніщині. Постраждалих немає.
Хмельниччина
Працювали сили ППО, зафіксовано збиття. Інформація про жертви та руйнування наразі відсутня.
Загалом ця атака стала однією з наймасштабніших за останні тижні. Хоча українським силам ППО вдалося збити частину цілей, удари призвели до загибелі мирних людей, десятків поранених та серйозних руйнувань у кількох регіонах країни.
Як повідомляло раніше ForUa, кількість жертв серед цивільного населення України внаслідок російських обстрілів від початку 2025 року сягнула найвищого рівня за аналогічні періоди протягом останніх трьох років.
Автор: Тетяна Андрійко