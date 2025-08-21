Ніч терору: отруєне повітря, зруйновані будинки, загиблі та десятки поранених

У ніч проти 21 серпня Росія завдала масованого комбінованого удару по території України, застосувавши ударні дрони "Шахед", аеробалістичні ракети "Кинджал" та крилаті ракети.

Перші тривоги оголошували ще ввечері, коли з різних напрямків були зафіксовані ворожі безпілотники. Близько 03:00 росіяни підняли у повітря МіГ-31К та здійснили пуски аеробалістичних ракет. Основною ціллю стали західні області України. Повідомлялось про вибухи у Луцьку.

Крилаті ракети зі стратегічної авіації РФ та ракетоносіїв у Чорному морі атакували з півночі та півдня.

Під ударом дронів та ракет різного типу опинилися: Київ, Львів, Запоріжжя, Мукачево, Дніпро, Суми, Луцьк, Рівне, Чернігів та ще декілька міст. Найбільші руйнування та жертви зафіксовано у Львові та Мукачеві.

Мукачево

Удар по одному з підприємств спричинив забруднення повітря, влада закликала мешканців не виходити з дому та закрити вікна. Станом на зараз відомо про 12 постраждалих, 10 з них доставлено до лікарні Святого Мартина.

Львів

Влучання зафіксовані у місті та області, зокрема на вул. Олени Степанівни. Пошкоджено десятки житлових будинків, зафіксовані пожежі. Загинула 1 людина, ще 2 – поранені, повідомив голова ЛОВА Максим Козицький.

Запоріжжя

Два удари по місту пошкодили об’єкти промислової інфраструктури та житлові будинки. У багатьох оселях вибило вікна.

Черкаська область

Сили ППО збили 6 ракет і 12 дронів. Уламками пошкоджено кілька будинків на Золотоніщині. Постраждалих немає.

Хмельниччина

Працювали сили ППО, зафіксовано збиття. Інформація про жертви та руйнування наразі відсутня.

Загалом ця атака стала однією з наймасштабніших за останні тижні. Хоча українським силам ППО вдалося збити частину цілей, удари призвели до загибелі мирних людей, десятків поранених та серйозних руйнувань у кількох регіонах країни.

Як повідомляло раніше ForUa, кількість жертв серед цивільного населення України внаслідок російських обстрілів від початку 2025 року сягнула найвищого рівня за аналогічні періоди протягом останніх трьох років.